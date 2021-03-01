Ограничение концертов сыграло на руку группе Rammstein

Группа Rammstein с пользой провела период карантина и записала новые песни, которые не планировались, рассказал клавишник коллектива Кристиан Лоренц.

«Тот факт, что мы не могли выступать вживую, увеличил нашу креативность. У нас было больше времени думать о новых вещах и меньше отвлекаться. В результате мы сделали запись, которую не планировали», — сказал Лоренц в интервью Motor Music.

Музыкант не сообщил, когда именно фанатам ждать новый альбом от группы. Последнюю пластинку, одноименную с названием группы, Rammstein выпустила в 2019 году.

За все время творчества немецкая метал-группа выпустила семь студийных альбомов: «Herzeleid» (1995 год), «Sehnsucht» (1997 год), «Mutter» (2001 год), «Reise, Reise» (2004 год), «Rosenrot» (2005 год), «iebe ist fr alle da» (2009 год) и «Rammstein» (2019 год).