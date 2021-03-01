Новый знак для обозначения камер вводится в ПДД

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» вводится в ПДД с 1 марта, но пока неизвестно, как именно он будет выглядеть.

Знак 6.22 обозначает места возможного применения стационарных или мобильных дорожных камер. Новый указатель ставится за пределами населенного пункта на расстоянии 150–300 метров до зоны контроля каждой камеры, в населенном пункте — только один раз на въезде в него.

В настоящее время знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. До 1 сентября разрешается соответствующее использование.

В МВД РФ не смогли уточнить, как будет выглядеть новый знак. Обсуждался вариант, при котором знаком 6.22 будет синий прямоугольник с изображением камеры.