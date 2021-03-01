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Новый сезон «Акушерки» стартует на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Третий сезон сериала «Акушерка» с Ириной Пеговой стартует на канале «Россия» в понедельник, 1 марта. В новых сериях доктор Скворцова снова будет разрываться между работой и личной жизнью, примет судьбоносные решения и отчаянно поборется за счастье.

В новом сезоне у главной героини есть все: успешная карьера, взрослая дочь и любимый мужчина рядом. Обжегшись когда-то изменой первого мужа, она верит, что на этот раз будет счастлива.

Накануне свадьбы Татьяна вместе с женихом Дмитрием (Владимир Епифанцев) уезжают в отпуск на базу отдыха. Но там они попадают в беду: страшный ливень обрушивается на заповедник и близлежащие села, снося все на своем пути. Дмитрий вызывается помочь туристам и местным жителям, которые в панике пытаются спастись.

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Отправившись в труднодоступный горный район, он пропадает вместе с поисково-спасательной группой. Не сумев пережить известие о гибели любимого, Татьяна сама оказывается на больничной койке. На помощь приходит врач местной больницы Сергей Зуев (Ярослав Бойко). Скворцова видит перед собой не только коллегу, но и сильного мужчину, который готов бросить все к ее ногам.

«Мне очень интересно было наблюдать, как реальный мир врачей влиял на наш сценарий. Мы снимали в настоящих в больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать. Если при мне кто-то будет рожать, то я сто процентов смогу помочь», — рассказала о роли Ирина Пегова.

Третий сезон медицинского сериала «Акушерка. Счастье на заказ» покажут с 1 марта в 21.20 на канале «Россия».


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