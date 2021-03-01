«Мир» запретит переводы на иностранные электронные кошельки

Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, говорится в документе, разосланным в российские банки.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — приводит РБК содержание документа.

Запрет на пополнение электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney, которым ЦБ запретил проводить платежи иностранным интернет-магазинам, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

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Счета электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка, добавила Обаева.

Активность регулятора могла быть связана с борьбой с нелегальными онлайн-казино и другими азартными играми, объясняли эксперты.