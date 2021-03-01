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Власти ответили на сообщения о скачке цен на продукты

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти отреагировали на материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным «горячим точкам» на мировом рынке продовольствия из-за роста цен. Ситуация под контролем, отметили в профильных ведомствах.

Последствия роста цен на продукты в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины, считают в Bloomberg.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер», — приводит РИА Новости заявление Минэкономразвития России. В ведомстве отметили, что Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.

В Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит продуктов в стране. «Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет: у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», — сообщили в министерстве.

Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, сказали Минсельхоза.

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», — отметили в ведомстве.

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