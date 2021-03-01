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Трамп заявил о желании стать президентом во второй раз

Источник:
РБК
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Фото: © Gage Skidmore

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде, заявил о возможном участии в президентских выборах в 2024 году.

Демократическая партия «решительно проиграет» на следующих президентских выборах. Трамп вновь повторил утверждение о том, что он не проиграл, а одержал победу на выборах-2020. «Я даже могу решить побить их в третий раз», — цитирует РБК Трампа.

Он уверен в том, что его политическая карьера еще не закончилась и назвал «замечательным путь», который он начал четыре года назад. «Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне», — добавил экс-президент.

По его словам, Джо Байден уже стал худшим президентом в истории США. Первый месяц Байдена на посту главы государства, как считает он, был «самым катастрофическим месяцем» среди всех президентов страны.

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько», — отметил Трамп.

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