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Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © United Nations

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России.

Лавров раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Это, как считает дипломат, расшатывает ее авторитет.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — говорится в послании, опубликованном на сайте МИД.

Лавров указал, что украинские власти выдавливают языки нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.

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