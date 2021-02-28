Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых показали третий результат в командном спринте в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Победу одержала команда Норвегии, за которую выступали Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, они показали время 15 минут 1,74 секунды. Большунов и Ретивых уступили им 2,09 секунды и заняли третье место. Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Маки (+1,68 секунды).

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны.