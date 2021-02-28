Навального доставили в колонию

Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», — говорится на сайте ОНК со ссылкой на Мельникова.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.

Позднее ему засчитали в срок время, проведенное в домашнем аресте. По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.