Российский вертолет Ми-35 совершил аварийную посадку в Сирии

Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии. Экипаж был подобран поисково-спасательной службой, сообщает пресс-служба Минообороны России.

«При выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. «Жизни летчиков ничего не угрожает», — уточнили в Минобороны.

Во время полета российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке.