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Главред NI заявил, что Россия не повторит унижения эпохи Горбачева

Источник:
РИА Новости
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Фото: Series: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989Collection: White House Photographic Collection, 1/20/1981 - 1/20/1989

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс уверен, что россияне не хотят повторения «унизительного» сценария времен правления Михаила Горбачева.

Политолог выразил мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки.

«Не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — приводит РИА Новости мнение Саймса.

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Главред NI считает, что введенные санкции против России должны не изолировать и ослабить страну, а «побудить ее к более гибкому поведению».

По его словам, если США не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить вызов.

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