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Бойцовый петух в Индии убил своего хозяина

Источник:
РИА Новости
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Фото: Amshudhagar / CC BY-SA 3.0

Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском штате Телангана. Полиция возбудила дело о непреднамеренном убийстве и доставила петуха в участок.

По данным полиции, 45-летний Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в боях. «Перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью Сатиша повезли в местный госпиталь, но по дороге он умер», — приводит РИА Новости сообщение властей.

Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. Вместе с тем они опровергли заявления новостных телеканалов о том, что птицу якобы арестовали.

«В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны», — уточнил субинспектор Дживан.

Он добавил, что птице не будут предъявлять обвинения, но ее нужно представить суду как причину смерти человека.

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