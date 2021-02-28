Врач перечислила самые безопасные заменители сахара

Люди, желающие ограничить количество сахара в своем рационе, могут остановиться на таких его заменителях, как эритрит, стевия или сукралоза, посоветовала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Первые два из них — натуральные, уточнила врач. «Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен», — сказала в интервью радио Sputnik Павлова.

Некоторые потребители относят к недостаткам стевии горьковатый травяной привкус. Поэтому был разработан подсластитель стевиозид, его изготавливают из того же сырья, что и стевию, но в нем нет горечи, пояснила врач.

В отличие от эритрита и стевии, сукралоза — искусственный продукт. Тем не менее, по словам эндокринолога, он безвреден даже для беременных женщин и грудных детей.

«Несмотря на то, что сукралоза — искусственный сахарозаменитель, это практически единственный сахарозаменитель, который во всем мире разрешен для употребления и беременным, и грудным детям, настолько он безопасен», — уточнила Павлова.