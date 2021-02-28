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Российские команды впервые сыграют в финале Counter-Strike

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Piotr Drabik

Впервые в истории дисциплины Counter-Strike: Global Offensive в финале чемпионата мира сразятся две команды из России — Virtus.pro и Gambit Esports.

На турнире IEM Katowice 2021 с призовым фондом в миллион долларов в полуфиналах Virtus.pro победила Team Liquid, а Gambit Esports победила Team Spirit. Российские коллективы гарантировали себя первое и второе место на чемпионате.

IEM Katowice 2021 относится к категории наиболее престижных турниров, на которых лучшие коллективы со всего мира разыгрывают максимальный призовой фонд. Турнир имеет статус чемпионата мира.

Заключительный матч турнира, в котором выявится победитель чемпионата по CS:GO, состоится 28 февраля. Согласно данным портала Liquipedia, российский финал в турнирах такого уровня станет первым за всю историю популярной киберспортивной дисциплины.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
Sibnet.Ru