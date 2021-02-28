Российские команды впервые сыграют в финале Counter-Strike

Впервые в истории дисциплины Counter-Strike: Global Offensive в финале чемпионата мира сразятся две команды из России — Virtus.pro и Gambit Esports.

На турнире IEM Katowice 2021 с призовым фондом в миллион долларов в полуфиналах Virtus.pro победила Team Liquid, а Gambit Esports победила Team Spirit. Российские коллективы гарантировали себя первое и второе место на чемпионате.

IEM Katowice 2021 относится к категории наиболее престижных турниров, на которых лучшие коллективы со всего мира разыгрывают максимальный призовой фонд. Турнир имеет статус чемпионата мира.

Заключительный матч турнира, в котором выявится победитель чемпионата по CS:GO, состоится 28 февраля. Согласно данным портала Liquipedia, российский финал в турнирах такого уровня станет первым за всю историю популярной киберспортивной дисциплины.