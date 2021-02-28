Функция немых видео появилась в WhatsApp

Команда популярного мессенджера WhatsApp запустила новую удобную функцию. Теперь пользователи могут удалить раздражающий звук из видеоролика при отправке.

Чтобы сделать отправляемое видео беззвучным, надо нажать значок с перечеркнутым динамиком. Эта возможность доступна только тем, кто загрузил последнюю версию приложения, сообщает Ixbt.com со ссылкой на администрацию мессенджера.

Тем временем, WhatsApp готовится ввести новые правила, согласно которым все данные пользователей будут передаваться в Facebook. Это произойдет после 15 мая.

В случае отказа пользователей обновиться и принять новые правила, администрация мессенджера пообещала удалять их учетные записи.