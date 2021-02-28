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Президент Чехии попросил у Путина вакцину от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Президент Чехии Милош Земан направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V» и рассчитывает на скорые поставки.

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена», — цитирует ТАСС Земана. По его словам, для российской вакцины будет достаточно сертификата чешского Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

В республику поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Чехии проинформировало, что усиливающаяся в стране пандемия коронавируса унесла жизни уже 20 194 человек.

Республика по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 миллион населения.

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Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
Sibnet.Ru