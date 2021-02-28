Президент Чехии попросил у Путина вакцину от коронавируса

Президент Чехии Милош Земан направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V» и рассчитывает на скорые поставки.

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена», — цитирует ТАСС Земана. По его словам, для российской вакцины будет достаточно сертификата чешского Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

В республику поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Чехии проинформировало, что усиливающаяся в стране пандемия коронавируса унесла жизни уже 20 194 человек.

Республика по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 миллион населения.