Айсберг размером с большой город откололся в Антарктиде

Гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров откололся от Антарктиды, сообщает Антарктическая служба Великобритании. Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

Более десяти лет назад на шельфовом леднике Брант толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В пятницу за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

«Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется», — приводит РИА Новости слова руководителя Антарктической службы Джейн Фрэнсис.

По ее словам, айсберг может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.