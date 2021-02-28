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Айсберг размером с большой город откололся в Антарктиде

Источник:
РИА Новости
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Гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров откололся от Антарктиды, сообщает Антарктическая служба Великобритании. Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

Более десяти лет назад на шельфовом леднике Брант толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В пятницу за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

«Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется», — приводит РИА Новости слова руководителя Антарктической службы Джейн Фрэнсис.

По ее словам, айсберг может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

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Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
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