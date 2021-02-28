НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Транзит власти посчитали угрозой для российской экономики

Источник:
РБК
455 3
Фото: © Sibnet.ru

Аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали главные риски, угрожающих российской экономике, — транзит власти, внутриполитическую волатильность, а также западные санкции. 

Ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии, карантинных ограничений может привести к тому, что макрополитика станет слабее, приводит РБК мнение ведущего аналитика S&P Карена Вартапетова.

В итоге указанные риски могут привести к разбалансировке макрофинансовых показателей и омрачить рейтинговые перспективы России, считает эксперт.

По его словам, фактор западных санкций — не столь опасен. Опыт и большие финансовые резервы российского правительства позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для рейтинга.

Со стороны США не стоит ждать крайних мер — запрета на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке или использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе, полагают в S&P.

Еще по теме
Спасение США обойдется в триллионы долларов
Эксперт подсказал способ накопить пенсию в сто тысяч рублей
Россия сменила доллар на китайский юань
Каждая десятая компания в России оказалась на грани разорения
смотреть все
Экономика #Деньги #Россия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родственники мэра Томска попросили пустить их в палату
Сибирь 28.02.2021 12:00
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
Сибирь 27.02.2021 22:03
Хоккейная «Сибирь» завершила сезон победой и дракой
Сибирь 27.02.2021 21:25
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6449
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5935
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3442
Россия сменила доллар на китайский юань
2911
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
Sibnet.Ru