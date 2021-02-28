Транзит власти посчитали угрозой для российской экономики

Аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали главные риски, угрожающих российской экономике, — транзит власти, внутриполитическую волатильность, а также западные санкции.

Ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии, карантинных ограничений может привести к тому, что макрополитика станет слабее, приводит РБК мнение ведущего аналитика S&P Карена Вартапетова.

В итоге указанные риски могут привести к разбалансировке макрофинансовых показателей и омрачить рейтинговые перспективы России, считает эксперт.

По его словам, фактор западных санкций — не столь опасен. Опыт и большие финансовые резервы российского правительства позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для рейтинга.

Со стороны США не стоит ждать крайних мер — запрета на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке или использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе, полагают в S&P.