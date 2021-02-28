НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении

Источник:
Sibnet.ru
365 4
Фото: © NASA

Ровер Perseverance прислал на Землю первую панораму Красной планеты в огромном разрешении, сделанную с помощи инструмента Mastcam-Z, сообщает NASA.

Панорама, составленная из 142 изображений, демонстрирует край кратера Джезеро. Система камеры может отображать детали размером от 3 до 5 миллиметров возле марсохода и от 2 до 3 метров на далеких склонах вдоль горизонта.

Mastcam-Z — это система с двумя камерами. Она оснащена функцией масштабирования, позволяющей снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трехмерные изображения поверхности Марса.

Камеры помогут ученым оценить геологическую историю и атмосферные условия кратера Джезеро, а также помогут идентифицировать породы и отложения, достойные более пристального внимания другими инструментами марсохода.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней жизни.

Еще по теме
Удивительную атмосферу Титана воссоздали на Земле
Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле
Солнечный зонд снял уникальное явление на Венере
Опубликованы первые звуки с поверхности Марса
смотреть все
Технологии #Космос
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родственники мэра Томска попросили пустить их в палату
Сибирь 28.02.2021 12:00
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
Сибирь 27.02.2021 22:03
Хоккейная «Сибирь» завершила сезон победой и дракой
Сибирь 27.02.2021 21:25
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6449
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5935
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3442
Россия сменила доллар на китайский юань
2911
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
Sibnet.Ru