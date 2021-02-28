Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении

Ровер Perseverance прислал на Землю первую панораму Красной планеты в огромном разрешении, сделанную с помощи инструмента Mastcam-Z, сообщает NASA.

Панорама, составленная из 142 изображений, демонстрирует край кратера Джезеро. Система камеры может отображать детали размером от 3 до 5 миллиметров возле марсохода и от 2 до 3 метров на далеких склонах вдоль горизонта.

Mastcam-Z — это система с двумя камерами. Она оснащена функцией масштабирования, позволяющей снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трехмерные изображения поверхности Марса.

Камеры помогут ученым оценить геологическую историю и атмосферные условия кратера Джезеро, а также помогут идентифицировать породы и отложения, достойные более пристального внимания другими инструментами марсохода.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней жизни.