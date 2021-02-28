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Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку

Источник:
ТАСС
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Полиция начала проверку по поводу массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо, сообщает пресс-службу МВД по Дагестану.

В социальных сетях появилось видео массовой драки с участием зрителей. Инцидент произошел на турнире в Каспийке.

«Это далеко не спортивное поведение. Проведем служебное расследование, те, кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации», — сказал ТАСС врио министра спорта Дагестана Магомед Магомедов.

По информации Минспорта Дагестана, «в результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов инцидент перерос в драку с выходом толпы на татами».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
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