Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку

Полиция начала проверку по поводу массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо, сообщает пресс-службу МВД по Дагестану.
В социальных сетях появилось видео массовой драки с участием зрителей. Инцидент произошел на турнире в Каспийке.
«Это далеко не спортивное поведение. Проведем служебное расследование, те, кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации», — сказал ТАСС врио министра спорта Дагестана Магомед Магомедов.
В Дагестане чемпионат СКФО по дзюдо среди юниоров закончился массовой дракой pic.twitter.com/4g1dWMkFQT— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 27, 2021
По информации Минспорта Дагестана, «в результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов инцидент перерос в драку с выходом толпы на татами».