Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку

Полиция начала проверку по поводу массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо, сообщает пресс-службу МВД по Дагестану.

В социальных сетях появилось видео массовой драки с участием зрителей. Инцидент произошел на турнире в Каспийке.

«Это далеко не спортивное поведение. Проведем служебное расследование, те, кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации», — сказал ТАСС врио министра спорта Дагестана Магомед Магомедов.

В Дагестане чемпионат СКФО по дзюдо среди юниоров закончился массовой дракой pic.twitter.com/4g1dWMkFQT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 27, 2021

По информации Минспорта Дагестана, «в результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов инцидент перерос в драку с выходом толпы на татами».