Свет от смартфонов признали опасным для кожи

Излучение экрана смартфона опасно для кожи человека, рассказал дерматолог из центра по борьбе с раком Шьямалар Гунатисан. Такие волны по своему воздействию равносильны вредному влиянию солнечного света.

Наиболее опасным эксперт назвал голубой свет, который исходит от ноутбуков, телефонов, планшетов, телевизоров и светодиодных ламп, пишет журнал A Current Affair. Так называемое HEV-излучение проникает под кожу, уверяет Гунатисан.

По оценке дерматолога, пять рабочих дней перед цифровым устройством на протяжении примерно шести часов могут оказывать такое же воздействие на кожу, как 25 минут пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты.

Длительное воздействие синего света может вызвать гиперпигментацию кожи, привести к ускоренному старению, образованию пятен и даже обезвоживанию. Однако такой эффект проявляется только после многочасового времяпрепровождения с гаджетами.

HEV-излучение — высокочастотный высокоэнергетический свет видимого спектра в диапазоне от 400 до 500 нанометров. Видимый свет имеет диапазон длин волн от 400 до 760 нанометров, ультрафиолетовое излучение — от 290 до 400 нанометров.

Гунатисан отметил, что самый простой способ предотвратить сильное излучение — ограничить время пользования источниками синего света. Кроме этого, при использовании техники специалист порекомендовал уменьшать яркость экрана.