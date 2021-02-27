НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»

Источник:
Sibnet.ru
4026 0
Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Новосибирский дуэт «Иванова и Боброва» выступил в первом этапе «Comedy баттл» с номером «Все женщины мечтают о богатой жизни». Жюри проекта от души смеялось на протяжении всего выступления и единогласно пропустило девушек в следующий этап.

Участницы дуэта — 26-летняя Екатерина Иванова и 24-летняя Яна Боброва. Девушки разыграли сценку о том, как две работницы сетевого магазина рассуждают в подсобке о том, как хочется выйти замуж за богача.

Сначала жюри «Баттла» реагировало на шутки улыбками, но дуэт «Иванова и Боброва» повышали градус юмора и к середине выступления вызвали настоящий хохот у профессионалов. Переломной стала шутка об определении богача.

— Богатый мужик, он какой?
— Ну, он чихает в носовой платок!

Далее члены жюри от души смеялись и аплодировало дуэту. Когда номер завершился, ведущий «Comedy баттл» Павел Воля сказал: «Класно!»

Профессиональный юмористы похвалили сибирячек. «Девочки, вы большие молодцы. Это было очень смешно. Мне очень понравилось», — сказал Антон Шастун. «Очень классно сыграно и очень смешно» — добавил Азамат Мусагалиев.

По правилам проекта «Comedy баттл», участники должны пройти несколько этапов. Если юмористы смешно шутят, то проходят дальше. Для этого нужно понравится хотя бы одному из членов жюри. В финале самого смешного определяют члены жюри после просмотра всех номером и совещания. Победитель нового сезона «Баттла» получит денежный приз.


Еще по теме
Новый сезон «Акушерки» стартует на канале «Россия»
Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»
Детективное шоу «Музыкальная интуиция» выйдет на ТНТ
Новый сериал с Майковым «Девушки с Макаровым» выйдет на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Изменение климата посчитали благоприятным для России
Сибирь 01.03.2021 19:07
Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей
Сибирь 01.03.2021 16:44
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 16:16
Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта
Сибирь 01.03.2021 15:12
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6803
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4026
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3080
Россия сменила доллар на китайский юань
3027
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
193
Коронакризис
2176
Экзамены
29
Новая энергетика
82
Человек и компьютер
86
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

Uynachalnica

Попользовались и хватит! Опять челобитные на поклон нести пора, а то размечтались ужо про то, что справки...
Sibnet.Ru