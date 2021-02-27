Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»

Новосибирский дуэт «Иванова и Боброва» выступил в первом этапе «Comedy баттл» с номером «Все женщины мечтают о богатой жизни». Жюри проекта от души смеялось на протяжении всего выступления и единогласно пропустило девушек в следующий этап.

Участницы дуэта — 26-летняя Екатерина Иванова и 24-летняя Яна Боброва. Девушки разыграли сценку о том, как две работницы сетевого магазина рассуждают в подсобке о том, как хочется выйти замуж за богача.

Сначала жюри «Баттла» реагировало на шутки улыбками, но дуэт «Иванова и Боброва» повышали градус юмора и к середине выступления вызвали настоящий хохот у профессионалов. Переломной стала шутка об определении богача.

— Богатый мужик, он какой?

— Ну, он чихает в носовой платок!

Далее члены жюри от души смеялись и аплодировало дуэту. Когда номер завершился, ведущий «Comedy баттл» Павел Воля сказал: «Класно!»

Профессиональный юмористы похвалили сибирячек. «Девочки, вы большие молодцы. Это было очень смешно. Мне очень понравилось», — сказал Антон Шастун. «Очень классно сыграно и очень смешно» — добавил Азамат Мусагалиев.

По правилам проекта «Comedy баттл», участники должны пройти несколько этапов. Если юмористы смешно шутят, то проходят дальше. Для этого нужно понравится хотя бы одному из членов жюри. В финале самого смешного определяют члены жюри после просмотра всех номером и совещания. Победитель нового сезона «Баттла» получит денежный приз.