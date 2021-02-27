Лыжник Большунов принес России первое золото чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии. Спортсмен принес России первую медаль на турнире.

В мужском скиатлоне спортсменам предстояло преодолеть 15 километров классическим стилем и столько же свободным. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира.

Второе и третье место заняли представители сборной Норвегии — Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд. Еще один россиянин Иван Якимушкин занял восьмое место, Алексей Червоткин стал 18-м, Евгений Белов — 23-м.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные спринтерские гонки, где российская команда также имеет хорошие шансы побороться за медали. Турнир продлится до 7 марта.