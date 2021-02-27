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Лыжник Большунов принес России первое золото чемпионата мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии. Спортсмен принес России первую медаль на турнире.

В мужском скиатлоне спортсменам предстояло преодолеть 15 километров классическим стилем и столько же свободным. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира.

Второе и третье место заняли представители сборной Норвегии — Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд. Еще один россиянин Иван Якимушкин занял восьмое место, Алексей Червоткин стал 18-м, Евгений Белов — 23-м.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные спринтерские гонки, где российская команда также имеет хорошие шансы побороться за медали. Турнир продлится до 7 марта.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

Uynachalnica

Попользовались и хватит! Опять челобитные на поклон нести пора, а то размечтались ужо про то, что справки...
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