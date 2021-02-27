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Российской компании для охраны понадобился лучник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компании в Волгоградской области потребовался охранник-лучник, следует из опубликованного в интернете объявления.

«Огнестрел – это оружие, недостойное мужчины. Удобную форму, лук и стрелы предоставляем. Приветствуются знание основ физики и механики, желание совершенствовать навыки: стрельба на ходу, в положении лежа, на коне», — цитирует объявление «Московский комсомолец».

Помимо опыта, соискатель должен обладать теоретическими знаниями в области истории стрелкового оружия и знать, как ухаживать за ним. Свои необычные требования работодатель объяснил тем, что в компании «чтят традиции и дух предков».

Сотрудник безопасности обязан будет охранять территорию организации и два раза в неделю тренироваться с луком и стрелами. За работу по стандартному для охранника графику работодатель готов платить 50 тысяч рублей.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

Uynachalnica

Попользовались и хватит! Опять челобитные на поклон нести пора, а то размечтались ужо про то, что справки...
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