Российской компании для охраны понадобился лучник

Компании в Волгоградской области потребовался охранник-лучник, следует из опубликованного в интернете объявления.

«Огнестрел – это оружие, недостойное мужчины. Удобную форму, лук и стрелы предоставляем. Приветствуются знание основ физики и механики, желание совершенствовать навыки: стрельба на ходу, в положении лежа, на коне», — цитирует объявление «Московский комсомолец».

Помимо опыта, соискатель должен обладать теоретическими знаниями в области истории стрелкового оружия и знать, как ухаживать за ним. Свои необычные требования работодатель объяснил тем, что в компании «чтят традиции и дух предков».

Сотрудник безопасности обязан будет охранять территорию организации и два раза в неделю тренироваться с луком и стрелами. За работу по стандартному для охранника графику работодатель готов платить 50 тысяч рублей.