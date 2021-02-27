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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального отправили в колонию Владимировской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 во Владимирской области.

Сейчас политик находится в СИЗО населенного пункта Кольчугино на карантине, пишут «Ярновости» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний. При этом представитель ИК-2 рассказал ТАСС, что у них нет данных об этапировании к ним Навального.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников ранее заверил, что у Навального будут нормальные условия в исправительном учреждении. Он гарантировал, что здоровью осужденного и его безопасности ничего не угрожает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за нарушений условий отбывания наказания.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если скопить 15 млн. рублей.. то на кой чёрт нужно вообще это государство? Кормить чиновников из ПФР...?...

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

Nik3316

да ты комик)) пол страны на 10-15летних ездит и при чем здесь металл...

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!
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