Навального отправили в колонию Владимировской области

Оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 во Владимирской области.

Сейчас политик находится в СИЗО населенного пункта Кольчугино на карантине, пишут «Ярновости» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний. При этом представитель ИК-2 рассказал ТАСС, что у них нет данных об этапировании к ним Навального.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников ранее заверил, что у Навального будут нормальные условия в исправительном учреждении. Он гарантировал, что здоровью осужденного и его безопасности ничего не угрожает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за нарушений условий отбывания наказания.