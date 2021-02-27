Удивительную атмосферу Титана воссоздали на Земле

Международная исследовательская группа впервые в истории сумела воссоздать в лабораторных условиях уникальную атмосферу Титана — самого большого спутника Сатурна.

Основные знания о Титане были получены при помощи космического аппарата Cassini, который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 годы. За это время он провел множество прямых измерений атмосферы Титана, пишет Astrophysical Journal Letters.

Оказалось, что Титан — второе после Земли космическое тело в Солнечной системе, на котором присутствует плотная азотная атмосфера и происходят органические процессы. Ученые считают, что Земля обладала аналогичной атмосферой примерно 2,8 миллиарда лет назад.

Собрав все данные, исследователи решили воссоздать атмосферу Титана в лабораторных условиях. При этом сам процесс оказался очень непростым, ведь этот «воздух» состоит самых разных крупных и сложных органических молекул, содержащих углерод, водород и азот.

Более того, эти молекулы постоянно подвергаются распаду под воздействием солнечного ультрафиолета. Ученым удалось искусственно инициировать атмосферные условия Титана в закрытой колбе, в результате химических реакций возникли более 100 новых молекул.

Исследователи смогли воссоздать знаменитую оранжевую дымку атмосферы Титана. Эксперимент может пролить свет на загадочный гидрологический цикл спутника Сатурна, в рамках которого метан выпадает в виде дождя, образуя углеводородные озера.