Подсчитаны сроки «размораживания» Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан к 2055 году из-за климатических изменений может перестать покрываться льдом в сентябре, такой прогноз обнародовала международная группа исследователей из Германии, Финляндии, Эстонии и России.

Ученым удалось смоделировать несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана, передает ТАСС. Математические модели показали, что к 2055 году океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь.

В расчетах исследователи учитывали снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды. Международное сотрудничество позволило применить идентичную климатическую модель на разных регионах.

Ранее стало известно, что течение Гольфстрим, которое оказывает ключевое влияние на климат в Европе и Африке и Америке, рекордно замедлилось. Это может вызвать серьезные изменения погоды в европейском регионе.