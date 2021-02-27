Спасение США обойдется в триллионы долларов

Палата представителей Конгресса одобрила план президента США Джо Байдена по спасению американской экономики и оказанию помощи населению в условиях пандемии коронавируса. План обойдется бюджету в 1,9 триллиона долларов.

Деньги пойдут на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, выплаты работающим семьям в размере 1,4 тысячи долларов каждому, пособия на каждого ребенка до 3,6 тысяч долларов и федеральную надбавку по безработице.

Американский «план спасения» также включает программу двукратного повышения минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Законопроект должны одобрить в Сенате, после чего начнется его реализация. Старт программы намечен на середину марта.

Байден анонсировал «план спасения» США 20 января. При этом некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к перегреву экономики.