НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спасение США обойдется в триллионы долларов

Источник:
Sibnet.ru
454 10
Фото: © The White House

Палата представителей Конгресса одобрила план президента США Джо Байдена по спасению американской экономики и оказанию помощи населению в условиях пандемии коронавируса. План обойдется бюджету в 1,9 триллиона долларов.

Деньги пойдут на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, выплаты работающим семьям в размере 1,4 тысячи долларов каждому, пособия на каждого ребенка до 3,6 тысяч долларов и федеральную надбавку по безработице.

Американский «план спасения» также включает программу двукратного повышения минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Законопроект должны одобрить в Сенате, после чего начнется его реализация. Старт программы намечен на середину марта.

Байден анонсировал «план спасения» США 20 января. При этом некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к перегреву экономики.

Еще по теме
Эксперт подсказал способ накопить пенсию в сто тысяч рублей
Россия сменила доллар на китайский юань
Каждая десятая компания в России оказалась на грани разорения
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
смотреть все
Экономика #Деньги
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Задержан укравший медали у ветерана омич
Сибирь 27.02.2021 13:33
Прокуратура отсудила бомбоубежище в Новосибирске у «Вимм-Билль-Данна»
Сибирь 27.02.2021 11:50
Новый бассейн откроется в Новосибирске
Сибирь 27.02.2021 06:09
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5764
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
4899
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3331
Расчет стажа для досрочного выхода на пенсию изменят
2611
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Если скопить 15 млн. рублей.. то на кой чёрт нужно вообще это государство? Кормить чиновников из ПФР...?...

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

anubis77

ЦитатаНачало весны!Тебя видимо накрыло уже. Тех.осмотр частных легковушек действительно бесполезное занятие,...
Sibnet.Ru