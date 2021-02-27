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Google разработает складной смартфон Pixel

Источник:
Notebook Check
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Фото: © Tinh tе Photo

Компания Google разрабатывает складной смартфон Pixel, соответствующие сведения распространили инсайдеры.

Так, недавно стало известно, что Google зарегистрировала два патента, связанных с гибкими смартфонами. Кроме этого, инсайдеры получили внутренний документ компании, в котором содержались планы разработать подобное устройство.

Новое устройство может стать конкурентом смартфону серии Samsung Galaxy Z Fold. Обычно компания выпускает флагманские аппараты в конце года, поэтому складной смартфон может выйти в декабре 2021 года, предполагают источники.

Слова авторитетного информатора могут указывать на то, что новинку Google представит уже в этом году, возможно в четвёртом квартале, когда компания обычно и выпускает новые флагманские смартфоны.

По оценке экспертов, в качестве основы для новинки Google может выбрать доступный чипсет Snapdragon 700-й серии, чтобы сделать смартфон более доступные по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold, который на старте продаж стоил около 2 тысяч долларов.

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