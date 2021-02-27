Прокуратура отсудила бомбоубежище в Новосибирске у «Вимм-Билль-Данна»

Кировский районный суд Новосибирска вернул в федеральную
собственность бомбоубежище компании «Вимм-Биль-Данн», сообщается на сайте суда.
Суд установил, что бомбоубежище находится в здании на улице Петухова, 31 в Новосибирске, которое принадлежит ОАО «Вимм-Билль-Данн». Но бомбоубежище, как объект гражданской обороны, должно быть доступно для всех граждан. Прокурор обратился с иском в суд.
«Вынесено решение, которым исковые требования прокурора
Кировского района Новосибирска удовлетворены. Защитное сооружение гражданской
обороны признано федеральной собственностью. Решение суда в законную силу не
вступило», — говорится в сообщении.
Созданная в 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» вошла в
группу компаний PepsiCo в 2011 году. Компания производит молочную
продукцию и соки под брендами «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый»
и «Фруктовый сад».