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Прокуратура отсудила бомбоубежище в Новосибирске у «Вимм-Билль-Данна»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кировский районный суд Новосибирска вернул в федеральную собственность бомбоубежище компании «Вимм-Биль-Данн», сообщается на сайте суда.

Суд установил, что бомбоубежище находится в здании на улице Петухова, 31 в Новосибирске, которое принадлежит ОАО «Вимм-Билль-Данн». Но бомбоубежище, как объект гражданской обороны, должно быть доступно для всех граждан. Прокурор обратился с иском в суд.

«Вынесено решение, которым исковые требования прокурора Кировского района Новосибирска удовлетворены. Защитное сооружение гражданской обороны признано федеральной собственностью. Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

Созданная в 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» вошла в группу компаний PepsiCo в 2011 году. Компания производит молочную продукцию и соки под брендами «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый» и «Фруктовый сад».

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Топ комментариев

Иркут 69

Если скопить 15 млн. рублей.. то на кой чёрт нужно вообще это государство? Кормить чиновников из ПФР...?...

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

лачинов

Даже не знаю как реагировать. Уж больно лукавый народец эти климатологи. Вернее всего будет верить не...

Nik3316

да ты комик)) пол страны на 10-15летних ездит и при чем здесь металл...
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