Задержан укравший медали у ветерана омич

Полицейские задержали мужчину за кражу медалей у 93-летней жительницы Омской области, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Из дома ветерана в поселке Боровое были похищены принадлежащие женщине награды, в том числе медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За освоение целинных земель» и «За трудовое отличие», а также юбилейные медали.

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу, по подозрению в преступлении задержан 23-летний безработный местный житель. У него изъяли три медали, поиск остальных продолжается.

Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»), задержанному мужчине грозит до года заключения.