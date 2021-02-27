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Расширен перечень автомобилей для «налога на роскошь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг России расширит перечень автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», на 87 моделей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Так, 34 модели добавили в категорию автомобилей стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Еще 31 модель включили в категорию машин, стоимость которых варьируется от 10 до 15 миллионов. В сегменте авто стоимостью от 3 до 5 миллионов также добавили три новых модели.

Перечень составляется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий авто, предоставленных в ведомство производителями транспортных средств.

В документ также отмечается, что ведомство не ставит цель увеличить или сократить количество позиций такого списка. Список лишь отражает актуальную информацию об автомобилях дороже 3 миллионов рублей, которую предоставляют производители.

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