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Эксперт подсказал способ накопить пенсию в сто тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Накопить на пенсию в сто тысяч рублей можно с помощью грамотных инвестиций, рассказал консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич.

Для пенсии в сто тысяч рублей нужно накопить около 15 миллионов рублей. Чтобы собрать эту сумму, инвестировать придется 20-30 лет, уточнил эксперт в интервью изданию «360». При этом начинать можно с любой ежемесячной суммы — даже с тысячи рублей.

«Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — пояснил он.

Например, с нуля можно ежемесячно инвестировать около десяти тысяч рублей под 15%. За год сумма достигнет 120 тысяч рублей, а через 20 лет — 20 миллионов. Такой метод он назвал пассивными инвестициями.

Для выбора инвестиционного портфеля специалист посоветовал обратиться к профессионалам. В частности, для начала стоит создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Постепенно его можно расширять.

При этом Кикевич предостерег граждан от игры на бирже. По его словам, занимающиеся биржевыми спекуляциями хотят быстрой наживы, однако в итоге зачастую проигрывают и теряют свой доход.

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Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

karuto

Скакуасы скакали скакали, да не выскакали. Теперь снова боевой гапак на поле с граблями?

BadBoy91

в долларовом эквиваленте, и как заживём!!! с колен встанем и попрём гуськом
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