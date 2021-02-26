Эксперт подсказал способ накопить пенсию в сто тысяч рублей

Накопить на пенсию в сто тысяч рублей можно с помощью грамотных инвестиций, рассказал консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич.

Для пенсии в сто тысяч рублей нужно накопить около 15 миллионов рублей. Чтобы собрать эту сумму, инвестировать придется 20-30 лет, уточнил эксперт в интервью изданию «360». При этом начинать можно с любой ежемесячной суммы — даже с тысячи рублей.

«Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — пояснил он.

Например, с нуля можно ежемесячно инвестировать около десяти тысяч рублей под 15%. За год сумма достигнет 120 тысяч рублей, а через 20 лет — 20 миллионов. Такой метод он назвал пассивными инвестициями.

Для выбора инвестиционного портфеля специалист посоветовал обратиться к профессионалам. В частности, для начала стоит создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Постепенно его можно расширять.

При этом Кикевич предостерег граждан от игры на бирже. По его словам, занимающиеся биржевыми спекуляциями хотят быстрой наживы, однако в итоге зачастую проигрывают и теряют свой доход.