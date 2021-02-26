Государство покинуло рынок строительства жилья

Государство ушло с рынка строительства жилья, более 50% инвестирования обеспечивается населением, сообщил заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.

На вложения малого бизнеса в возведение жилья приходится меньше 10%, остальная доля принадлежит крупного бизнесу. По словам эксперта, отмечается тенденция снижения доли банковских кредитов в совокупном объеме инвестиций.

«Объем жилищного строительства в целом по России, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году составил 80,6 миллионов квадратных метров общей площади. За отчетный период построено 9 тысяч многоквартирных домов», — уточнил Кенчадзе.

Согласно данным Росстата, населением за свой счет и с помощью кредитов за прошлый год возведено 289,2 тысяч жилых домов общей площадью 38,7 миллионов квадратных метров, это около 48% от общего объема жилья.

Кенчадзе также отметил, что жилье в среднем подорожало на 15-20%. По данным Росстата, стоимость квадратного метра нового жилья в среднем по стране выросла на 22% до 79 тысяч рублей.