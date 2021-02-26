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Сексолог назвал лучшую диету для потенции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стресс от пандемии и окружающих ее страхов, а также нехватка солнца зимой негативно влияют на сексуальную жизнь сибиряков, помочь им может средиземноморская диета, сообщил Sibnet.ru доктор медицинских наук, сексолог Виктор Стуров.

Стрессы, нехватка солнца зимой, а значит, дефицит витамина D, приводят к проблемам с потенцией и сексуальной жизнью сибиряков. Кроме приема аптечного витамина D, улучшить состояние организма поможет правильное питание.

«Подойдет афродизиачное питание — средиземноморская диета. Это акцент на морепродукты, злаки, овощи, фрукты, корнеплоды и листовые овощи (капуста всех видов, салаты, шпинат) с максимальным ограничением фастфуда», — отметил Стуров.

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Сексолог назвал лучшую диету для потенции
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