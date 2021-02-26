Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов

Спасатели с начала туристического сезона оказали помощь более 450 отдыхающим на горнолыжных трассах Кемеровской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Всего с начала сезона помощь спасателей потребовалась более чем 450 горнолыжникам. Спасатели, которые с открытия сезона ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказывали первую помощь и передавали травмированных бригадам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, основной причиной травматизма на горных трассах стало несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.

Сезон 2020/2021 начался 14 ноября 2020 года. По данным администрации Таштагольского района, горнолыжный курорт в Шерегше только на выходные в честь Дня защитника Отечества посетили более 50 тысяч туристов. По данным облправительства Кузбасса, горнолыжный туризм развивается в 12 муниципалитетах региона. Самые известные туристические комплексы: Шерегеш, санатории «Танай» и «Горная Саланга».