НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © Андрей Кучеренко

Спасатели с начала туристического сезона оказали помощь более 450 отдыхающим на горнолыжных трассах Кемеровской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Всего с начала сезона помощь спасателей потребовалась более чем 450 горнолыжникам. Спасатели, которые с открытия сезона ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказывали первую помощь и передавали травмированных бригадам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, основной причиной травматизма на горных трассах стало несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.

Сезон 2020/2021 начался 14 ноября 2020 года. По данным администрации Таштагольского района, горнолыжный курорт в Шерегше только на выходные в честь Дня защитника Отечества посетили более 50 тысяч туристов. По данным облправительства Кузбасса, горнолыжный туризм развивается в 12 муниципалитетах региона. Самые известные туристические комплексы: Шерегеш, санатории «Танай» и «Горная Саланга».

Еще по теме
Грузия откроет границу для россиян
Подводный робот изучит древнюю крепость в Туве
Китаец выбрал русские лакомства
Художники построят лабиринт на льду Байкала. ВИДЕО
смотреть все
Кузбасс #Туризм
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сексолог назвал лучшую диету для потенции
Сибирь 26.02.2021 17:19
Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов
Сибирь 26.02.2021 16:23
Сибиряк поборется за пост мэра Нью-Йорка
Сибирь 26.02.2021 16:19
Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»
Сибирь 26.02.2021 15:39
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5432
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
4192
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
3069
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
2849
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

jeryakob

Кто сказал, что зависимость от китая лучше, чем от штатов?

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...
Sibnet.Ru