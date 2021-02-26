Сибиряк поборется за пост мэра Нью-Йорка

Уроженец Томска Виталий Филипченко баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, он может стать первым русскоязычным главой этого города.

О своем намерении баллотироваться в мэры Филипченко рассказал в интервью телеканалу RTVI. Томич эмигрировал в США 15 лет назад, американское гражданство он получил после женитьбы. В Нью-Йорке он открыл бизнес по организации переездов.

«Я планирую пойти как независимый кандидат. Сейчас очень сложная ситуация, две партии пытаются друг друга клеймить в каких-то действиях. Это никогда не работало», – сказал Филипченко.

Он заявил, что на посту мэра собирается развивать в Нью-Йорке инфраструктуру, образование и оказывать помощь эмигрантам, бороться с дискриминацией.

Выборы мэра пройдут в Нью-Йорке в ноябре 2021 года. С 2014 года этот пост занимает Билл де Блазио, который уже не сможет выдвинуть свою кандидатуру.