Новый бассейн откроется в Новосибирске на Фабричной улице, он будет находиться в ведении Школы олимпийского резерва, но доступен для всех желающих, сообщил пресс-центр мэрии.

Бассейн «Маяк» откроется в понедельник, 1 марта. Он находится по адресу: улица Фабричная, 17/4. Он будет находиться в управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».

Новый объект оснащен двумя чашами: длина большой – 25 метров (четыре дорожки), размер малой – 6 на 10 метров (для занятий с детьми 5-7 лет).

В бассейне предусмотрено как обучение плаванию детей от пяти лет, так и свободное плавание, в том числе и для взрослых. Бассейн будет работать с 7 до 22 часов.