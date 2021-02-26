НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сторонник ИГИЛ предстанет перед судом в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
294 0
Фото: © Sibnet.ru

Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» предстанет перед судом в Иркутске. По версии следствия, от его действий пострадали пять человек.

Как сообщило в пятницу СУ СКР по Иркутской области, 28-летний уроженец Таджикистана, который жил в Иркутске, вел переговоры со своими знакомыми, чтобы вовлечь их в организацию «Исламское государство», которая запрещена в России.

«Молодой человек склонял и убеждал их вступить в ряды организации и участвовать в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Обвиняемый агитировал знакомых прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики после приобретения соответствующего боевого опыта и принять участие в террористической деятельности», – говорится в сообщении следствия.

Обвиняемого задержали в 2019 году. Выяснилось, что он был активным участником банды, которая похищала людей, а также занималась вымогательствами и сбытом огнестрельного оружия. От действий обвиняемого пострадали пять человек. Он предстанет перед судом за нарушение шести статей Уголовного кодекса.

Еще по теме
Один из торговцев младенцами в Красноярске оказался силовиком
Жители Кузбасса потребовали жестче наказать убийцу девушки и полицию
Пожилую активистку «Свидетелей Иеговы» и ее сына отправили в колонию
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
смотреть все
ЧП #Криминал #ЧП
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сексолог назвал лучшую диету для потенции
Сибирь 26.02.2021 17:19
Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов
Сибирь 26.02.2021 16:23
Сибиряк поборется за пост мэра Нью-Йорка
Сибирь 26.02.2021 16:19
Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»
Сибирь 26.02.2021 15:39
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5431
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
4192
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
3069
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
2848
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

jeryakob

Кто сказал, что зависимость от китая лучше, чем от штатов?

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...
Sibnet.Ru