Сторонник ИГИЛ предстанет перед судом в Иркутске

Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» предстанет перед судом в Иркутске. По версии следствия, от его действий пострадали пять человек.

Как сообщило в пятницу СУ СКР по Иркутской области, 28-летний уроженец Таджикистана, который жил в Иркутске, вел переговоры со своими знакомыми, чтобы вовлечь их в организацию «Исламское государство», которая запрещена в России.

«Молодой человек склонял и убеждал их вступить в ряды организации и участвовать в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Обвиняемый агитировал знакомых прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики после приобретения соответствующего боевого опыта и принять участие в террористической деятельности», – говорится в сообщении следствия.

Обвиняемого задержали в 2019 году. Выяснилось, что он был активным участником банды, которая похищала людей, а также занималась вымогательствами и сбытом огнестрельного оружия. От действий обвиняемого пострадали пять человек. Он предстанет перед судом за нарушение шести статей Уголовного кодекса.