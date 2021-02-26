Кадыров рассказал об участии Путина в ликвидации боевиков

Решающий удар по бандитскому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии президента России Владимира Путина, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Президент на заседании коллегии ФСБ напомнил, что в Чечне в декабре уничтожили последнюю организованную бандгруппу. По словам Кадырова, Путин держал ход операции под личным контролем и высоко оценил ее итоги.

«Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — рассказал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

О ликвидации террористического подполья в Чечне глава республики объявил 20 января после устранения группировки Аслана Бютукаева. Он отметил, что банде ранее дважды удавалось уходить от преследования.

По словам Кадырова, «внимание и поддержка» Путина стали решающим фактором в разгроме боевиков в Чечне и установлении мира в республике.