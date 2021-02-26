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Кадыров рассказал об участии Путина в ликвидации боевиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Решающий удар по бандитскому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии президента России Владимира Путина, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Президент на заседании коллегии ФСБ напомнил, что в Чечне в декабре уничтожили последнюю организованную бандгруппу. По словам Кадырова, Путин держал ход операции под личным контролем и высоко оценил ее итоги.

«Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — рассказал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

О ликвидации террористического подполья в Чечне глава республики объявил 20 января после устранения группировки Аслана Бютукаева. Он отметил, что банде ранее дважды удавалось уходить от преследования.

По словам Кадырова, «внимание и поддержка» Путина стали решающим фактором в разгроме боевиков в Чечне и установлении мира в республике.

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лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

jeryakob

Кто сказал, что зависимость от китая лучше, чем от штатов?

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...
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