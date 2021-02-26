Найден автомобиль с самым большим количеством ДТП

Восьмилетний кроссовер Infiniti FX50 стал рекордсменом по количеству ДТП — по данным сервиса «Автокод», он попал в 11 аварий.

Все ДТП — столкновения с другими транспортными средствами, за исключением наезда на препятствие в октябре 2015 года.

Японский кроссовер получал многочисленные удары в переднюю и заднюю части кузова. Особенно сильная авария была в июне 2020 года в Санкт-Петербурге.

Три владельца Infiniti 22 раза обращались в сервисные центры для проведения ремонтных работ. За шесть лет и три месяца эксплуатации страховые компании выплатили на ремонт кроссовера около 2,5 миллионов рублей

У машины несколько раз меняли бампера, зеркала, решетку радиатора, восстанавливали крышку багажника и облицовку дверей. Последний хозяин скрутил пробег и хочет продать автомобиль.