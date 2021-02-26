Холода задержатся в Новосибирске

Выходные в Новосибирской области будут холодными, ночами температуры будут опускаться до 30-градусной отметки. В понедельник потеплеет, но только на один день, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным синоптиков, в субботу будет преимущественно без осадков. Ночью в Новосибирске ожидается 25-27, в пригороде – до 30 градусов мороза. Днем – 20-22 градусов ниже нуля.

В воскресенье во второй половине дня возможен снег. Ночные температуры будут на уровне 27-29, в пригороде – до 34 градусов холода. Днем ожидается ослабление морозов до 11-13 градусов ниже нуля.

«Первого марта ждем очередной циклон из-за Урала. Ночью будет идти небольшой снег, днем – с мокрым снегом», – сказала Виноградова. Ночью в понедельник ожидается 13-15, днем – 3-5 градусов ниже нуля.

«В начале недели снова будет похолодание в тылу за циклоном – особо не разбежишься», – предупредила собеседница. В последующие две ночи будет до 25 градусов мороза, в дневные часы – 10-15 градусов ниже нуля.