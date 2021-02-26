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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России опровергло заявление Пашиняна об «Искандерах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Алексей Иванов / CC BY 4.0
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