Лыжник Устюгов сходит в церковь, чтобы прервать черную полосу

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пообещал сходить в церковь, чтобы прервать черную полосу в карьере.

Устюгов в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе стал пятым. Большую часть сезона он пропустил из-за коронавируса. Предыдущие два сезона лыжника также преследовали проблемы со здоровьем, кроме того, он без объяснения причины не был приглашен на Олимпийские игры 2018 года.

«В церкви мне от запаха становится не по себе, но по приезде домой надо обязательно будет сходить. Посмотрим, что изменится в следующему году», — сказал он после гонки.

Устюгов выиграл две золотые медали на чемпионате мира 2017 года в финском Лахти. Первенствовал в командном спринте и скиатлоне. Всего на ЧМ он завоевал семь наград. Также в 2017 году россиянин выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».