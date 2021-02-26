НАВЕРХ

Лыжник Устюгов сходит в церковь, чтобы прервать черную полосу

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © instagram.com/sergei86m

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пообещал сходить в церковь, чтобы прервать черную полосу в карьере.

Устюгов в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе стал пятым. Большую часть сезона он пропустил из-за коронавируса. Предыдущие два сезона лыжника также преследовали проблемы со здоровьем, кроме того, он без объяснения причины не был приглашен на Олимпийские игры 2018 года.

«В церкви мне от запаха становится не по себе, но по приезде домой надо обязательно будет сходить. Посмотрим, что изменится в следующему году», — сказал он после гонки.

Устюгов выиграл две золотые медали на чемпионате мира 2017 года в финском Лахти. Первенствовал в командном спринте и скиатлоне. Всего на ЧМ он завоевал семь наград. Также в 2017 году россиянин выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».

Еще по теме
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
Горнолыжник феноменально устоял на скорости 150 км/ч. ВИДЕО
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
Фигуристка исполнила невероятный танец на льду Байкала. ВИДЕО
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье
01.02.2021 18:09
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дорожные войны
45
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
113
Человек и еда
56
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
39
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
35
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
32
Юлия Навальная вернулась в Россию
30
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
29
Западный эксперт рассказал о вечных обидах России
Sibnet.Ru