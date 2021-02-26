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Новосибирские ученые создадут дублер системы кровообращения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые в Новосибирске разработают устройство экстренного восстановления кровообращения человека, которое необходимое для пострадавших в авариях и других происшествиях, сообщила Sibnet.ru замдиректора по науке компании «Импульс-проект» Катерина Головина.

«Когда исследовали дисковый насос на основе космических технологий, увидели, что он также может перекачивать газовые смеси. На этой базе есть проект, который мы реализуем при финансовой поддержке министерства науки. Это проект по разработке аппарата, в котором совмещены функции газообмена и циркуляции крови», — отметила Головина.

Она отметила, что компания ведет разработку устройства для экстренного восстановления кровообращения человека, которое необходимо, например, чтобы довести пострадавшего в аварии или другом ЧП до больницы. Аппарат дублирует функции сердца и легких, когда они в не состоянии самостоятельно перекачивать кровь и снабжать ее кислородом.

В России подобные устройства не выпускают, а число им­портных приборов небольшое. По словам Головиной, при потребности в 500-700 подключений таких аппаратов в год в России, в реальности их было всего 176. Собеседница добавила, что сертифицировать устройство планируется в 2023 году.

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