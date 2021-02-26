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Детективное шоу «Музыкальная интуиция» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Новое шоу «Музыкальная интуиция» стартует на канале ТНТ в субботу, 27 февраля. Гостями проекта станут больше 40 звезд музыки и юмора.

В каждый выпуск будут приглашены шесть звезд. Ведущий Азамат Мусагалиев устроит им музыкально- детективную игру: звездным гостям предстоит искать вокалистов среди приколистов.

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Каждый выпуск – это головоломка, в которой знаменитостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поет, а кто врет. На это у них будет четыре раунда с подсказками от ведущего: факты из жизни участников, выступление за ширмой и искаженные демо-записи.

В финале капитаны команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не зная его вокальных данных.

А в первом выпуске капитанами звездных команд станут Иван Дорн и Сергей Лазарев, вместе с ними будут играть Денис Дорохов, Антон Шастун, Екатерина Варнава и Илья Соболев.

Музыкально-детективная игра будет идти в эфире телеканала с февраля по май. За это время в гостях у Азамата Мусагалиева также побывают Юлианна Караулова, Алексей Чумаков, Баста, Егор Крид, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, МОТ, Ани Лорак, Niletto, Сергей Жуков, Пелагея, Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимур Родригез, Александр Ревва, Гарик Харламов и другие звезды.


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