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Климатолог объяснил аномально холодную зиму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зима сезона 2020/2021 не была слишком холодной, но показалась таковой жителями России — почему так произошло, объяснил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

«За последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», — сказал Кокорин в интервью радио Sputnuk.

Он пояснил, климатологи определяют, какой была зима, не по ощущениям, а сравнивая зафиксированные температурные показатели со средними данными за определенный отрезок времени, взятый за своеобразный эталон. Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее.

Представитель Всемирного фонда дикой природы России считает, что человек оказывает значительное влияние на климатическую систему. Например, сжигая голь, нефть и газ, создавался углекислый газ, что повышает среднюю температуру зим.

«Также создался дисбаланс, то есть стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы», – объяснил Кокорин.

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лачинов

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