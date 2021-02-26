Последний российский клуб вылетел из еврокубков

«Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы. Остальные российские команды не смогли выйти в плей-офф.

Неделю назад в первой встрече «Краснодар» уступил на своем поле со счетом 2:3. В ответной встрече Загребе российский клуб уступил со счетом 1:0.

Для «Краснодара» лучшим результатом в истории Лиги Европы является выход в 1/8 финала. Команда добиралась до этой стадии в 2017 и 2019 годах.

«Краснодар» оставался последним российским клубом в еврокубках нынешнего сезона. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» заняли последнее место в своих группах Лиги чемпионов. ЦСКА не смог выйти из группы в Лиге Европы, московское «Динамо» и «Ростов» не преодолели квалификацию в этом турнире.