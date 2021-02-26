Страусы в Бурятии снесли яйца изумрудного цвета. ВИДЕО

Страусы Эму в Бурятии снесли яйца изумрудного цвета на ферме Александра Утенкова, сообщает Минсельхозпрод региона.

Австралииских страусов Эму завезли в Бичурский район в 2019 году, в качестве аграрного эксперимента, из Оренбургскои области. Инициатором необычного эксперимента стал фермер Александр Утенков. На его птичьем дворе живут две пары огромных птиц. Они уже несут яица с декабря по март.

Одно яйцо страуса может заменить около 30 куриных яиц. Только в отличие от куриного яйца страусиное хранится около года. Опыт разведения страусов в России показывает, что эти птицы прекрасно переносят холода, и могут приспособиться к любым условиям.

