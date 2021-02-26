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Российские дипломаты покинули Северную Корею на дрезине

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники посольства России в КНДР и члены и их семей — всего восемь человек — с большим трудом добрались на родину в условиях закрытых границ и отсутствия пассажирского авиасообщения. Последний километр им самим пришлось толкать самодельную дрезину.

«Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — сообщил официальный Telegram-канал МИД России.


Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя.

«Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная. И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке». — рассказали в МИД.

В аэропорт Владивостока «путешественников» доставил автобус, предоставленный администрацией Приморского края.

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лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Иркут 69

Юмористы. Будто это что то меняет... ☺️Всё взаиморасчеты все равно ведутся в долларах и евро. Правила...

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!
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