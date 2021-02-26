Российские дипломаты покинули Северную Корею на дрезине

Сотрудники посольства России в КНДР и члены и их семей — всего восемь человек — с большим трудом добрались на родину в условиях закрытых границ и отсутствия пассажирского авиасообщения. Последний километр им самим пришлось толкать самодельную дрезину.

«Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — сообщил официальный Telegram-канал МИД России.

Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя.

«Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная. И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке». — рассказали в МИД.

В аэропорт Владивостока «путешественников» доставил автобус, предоставленный администрацией Приморского края.